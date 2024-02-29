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Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в Москве в четверг, 29 февраля. Глава государства подвел итоги года, обозначил важнейшие аспекты внешней и внутренней политики, обсудил траекторию дальнейшего развития страны на ближайшую перспективу. В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, руководители ведомств и другие политические деятели.

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