Захарова пожалела «умирающих со стыда» от слов Макрона французов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона заставляют «умирать от стыда» французское общество. Текст соответствующего высказывания она разместила в своем Telegram.
«Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона», — отметила Захарова.
Она также подчеркнула, что противоречивые заявления официальных представителей Франции являются «новым стандартом принципиальности и интеллекта, введенным макроновским режимом».
27 февраля сообщалось, что Макрон не исключил возможности отправки европейских военных на Украину. После его заявления ряд стран Европейского союза отверг такую идею.