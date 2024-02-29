Сальдо рассказал об ущербе от разрушения Каховской ГЭС

"Что касается ущерба, он огромен. И его сейчас посчитать, наверное, даже и не удастся. Да, наверное, не нужно, потому что это не один, не два, и не 10 миллиардов. Главное, чтобы избежать последствий после разрушения каховской плотины, правительство РФ, все наши специалисты объединились, и нам удалось избежать эпидемии, все это было исключено. Проведена огромнейшая работа по зачистке затопленных территорий", - сказал Сальдо.