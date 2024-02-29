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Сальдо заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС подсчитать пока не удастся

Ущерб от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС пока не удастся подсчитать, поскольку он огромен, сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал об ущербе от разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости

"Что касается ущерба, он огромен. И его сейчас посчитать, наверное, даже и не удастся. Да, наверное, не нужно, потому что это не один, не два, и не 10 миллиардов. Главное, чтобы избежать последствий после разрушения каховской плотины, правительство РФ, все наши специалисты объединились, и нам удалось избежать эпидемии, все это было исключено. Проведена огромнейшая работа по зачистке затопленных территорий", - сказал Сальдо.

В ноябре заместитель председателя правительства Херсонской области Александр Ветров сообщал, что по оценкам Министерства природных ресурсов РФ, в результате разрушения плотины только региону был нанесен ущерб на общую сумму 468 млрд рублей.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м.

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По информации мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, более 700 жилых домов в Новокаховском городском округе, не считая дачных строений, было затоплено. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Погибли 57 человек, 175 были госпитализированы.

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