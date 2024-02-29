В России установили штрафы за навязчивость коллекторов

В России установят штрафы до двух миллионов рублей за навязчивое общение взыскателей долгов с граждан. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст.

«Для физических лиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч рублей до одного миллиона или дисквалификацию на срок до одного года. Самые высокие штрафы законопроект предусматривает для юрлиц — до двух миллионов рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Законопроект был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Издание отмечает, что если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО.