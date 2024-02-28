Стало известно о знакомстве депутата Госдумы с главкомом ВСУ Сырским

Депутат Госдумы Андрей Луговой в эфире телеканала Александром Сырским во время обучения в Московском общевойсковом командном училище.

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По его словам, Сырский не был общительным, старался не выделяться. Как рассказал депутат, нынешнего украинского генерала еле вспомнили люди, которые были с ним в одной роте.

Луговой добавил, что Сырский на отлично сдал экзамены по истории КПСС, философии марксизма и иностранному языку.

Сырский стал главкомом ВСУ в начале февраля, почти сразу он объявил о переходе армии к обороне. Также при нем была оставлена Авдеевка.