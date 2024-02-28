Лукашевич: ситуация вокруг Приднестровья развивается по негативному сценарию

Лукашевич: ситуация вокруг ПМР развивается по негативному сценарию
Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию, рассказал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом пишет РИА «Новости».
Власти Приднестровья обратились в среду, 28 февраля, к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
Руководители непризнанной республики отметили, что намереваются также обратиться к ОБСЕ с призывом повлиять на Кишинев в сфере возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса.
«Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», — отметил Лукашевич.
Дипломат заметил, что Москва следит за развитием ситуации и требует от ОБСЕ уделить вниманию проблемам Приднестровья. Он добавил, что Россия считает необходимым активизировать работу в признанном международным сообществом переговорном формате «5+2», в котором ОБСЕ является посредником.