Лукашевич: ситуация вокруг Приднестровья развивается по негативному сценарию

Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию, рассказал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти Приднестровья обратились в среду, 28 февраля, к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Руководители непризнанной республики отметили, что намереваются также обратиться к ОБСЕ с призывом повлиять на Кишинев в сфере возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса.

«Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», — отметил Лукашевич.