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Лукашевич: ситуация вокруг ПМР развивается по негативному сценарию

Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию, рассказал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашевич: ситуация вокруг Приднестровья развивается по негативному сценарию
© РИА Новости

Власти Приднестровья обратились в среду, 28 февраля, к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Руководители непризнанной республики отметили, что намереваются также обратиться к ОБСЕ с призывом повлиять на Кишинев в сфере возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса.

«Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», — отметил Лукашевич.

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Дипломат заметил, что Москва следит за развитием ситуации и требует от ОБСЕ уделить вниманию проблемам Приднестровья. Он добавил, что Россия считает необходимым активизировать работу в признанном международным сообществом переговорном формате «5+2», в котором ОБСЕ является посредником.

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