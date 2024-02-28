В Госдуме рассказали о последствиях нападения НАТО на Калининград

В случае нападения НАТО на Калининград российская сторона ответит немедленно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев . По его словам, военные ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор.

Посол ( Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. — NEWS.ru) радуется тому, что на Балтике будет еще одна страна Североатлантического альянса, поэтому можно будет организовать некую блокаду Калининградской области с моря. На это, без сомнений, Россия немедленно ответит тем, что заберет под свой контроль Сувалкский коридор, по нелепой случайности принадлежащий сейчас как раз Литве, — сказал Журавлев.

По словам депутата, «русофобы обычно ни в географии, ни в истории не сильны», поэтому не знают и того, что Вильно в составе Российской империи был куда дольше, чем Вильнюс является столицей независимой Литвы. Журавлев также отметил, что кроме Калининграда у России на Балтике есть еще пять крупных портов: Усть-Луга, Санкт-Петербург, Высоцк, Приморск и Выборг.