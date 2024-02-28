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В России отреагировали на планы депутатов Приднестровья обратиться за поддержкой

В Приднестровье проживают более 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение, и они вправе рассчитывать на помощь, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал планы депутатов ПМР обратиться за поддержкой к РФ из-за усиливающейся экономической блокады со стороны Молдавии.

Откровенно говоря, неожиданно, что Молдавия собирается установить блокаду территории, которую они считают своей, и населения, которое тоже считают своим. Приднестровцы тоже составляют значительную часть населения всей Молдавии. Я думаю, надо учитывать, что там стоят российские миротворцы, которые нуждаются в продуктах питания, различных поставках горючего и запчастей. Их тоже надо как-то обеспечить. Там более 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение. Они вправе рассчитывать на то, что им будет оказана помощь, — высказался Джабаров.

Сенатор считает, что речь идет о гуманитарной помощи Приднестровью. Как отметил Джабаров, если появится такая необходимость, то оказавшимся в трудном положении россиянам в ПМР необходимо будет помочь. При этом он подчеркнул, что речь не идет об аннексии или шагах, затрагивающих территориальную целостность Молдавии.

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Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) подготовили обращение к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция с просьбой о помощи принята съездом депутатов всех уровней ПМР.

В документе отмечается, что сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации напряженности. Указывается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами. Это связано с тем, что Молдавия усилила меры, направленные на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и навязывание чуждых ценностей.

Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России

резолюция съезда депутатов всех уровней ПМР

В тексте говорится об уникальном положительном опыте российского миротворчества на Днестре, а также о статусе Москвы в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе.

Помимо прочего, приднестровские депутаты обратились в адрес генерального секретаря ООН, попросив «учесть неотъемлемые права приднестровского народа». Обращения также направлены участникам международного переговорного процесса в формате «5+2» и ОБСЕ. Кроме того, депутаты хотят обратить внимание на происходящее Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламента Евросоюза и Международного комитета Красного креста.

Приднестровье обвиняет власти Молдавии в игнорировании переговоров

Как указал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе съезда депутатов, Молдавия проигнорировала семь приглашений к переговорам с ПМР по урегулированию ситуации в регионе. Дипломат обвинил премьер-министра Молдавии Майю Санду в отсутствии стремления к кооперации. По его словам, мировое сообщество не может оставить ее действия без внимания.

Между тем президент ПМР Вадим Красносельский предупредил, что стагнация переговоров может вызвать эскалацию конфликта. Он объяснил, что в Молдавии идет нагнетание агрессии — в местных СМИ поднимается тема войны, всплывают рассуждения о примерах Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом.

В России порассуждали о возможной помощи Приднестровью

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии.

«Здесь может быть целый комплекс действий, это надо в том числе согласовывать с коллегами из Приднестровья», — сказал парламентарий.

Действительно, мы видим, какое давление пытается оказывать Кишинев на Тирасполь, поэтому, конечно, я считаю, что нам надо реагировать на это

Алексей Чепа первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

В свою очередь, сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Москва давно помогает Приднестровью в различных отношениях.

«Мы вправе помогать своим друзьям, тем более, тем, кто находится в сложной ситуации», — отметил он.

Кроме того, сенатор указал, что, несмотря на непростое положение самой России в текущий момент, страна всегда находила возможность помогать тем, кто просит о помощи.

Глава Приднестровья Красносельский: жителей ПМР пытаются заставить замолчать

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе седьмого съезда депутатов всех уровней в Тирасполе заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить молчать. Его слова передает РИА Новости.

"Цель блогеров, некоторых так называемых СМИ – сорвать съезд, напугать, заставить замолчать. Голос приднестровцев должен быть услышан. Мы должны говорить о своей свободе, о своих правах. Все, кто поднимает истерику, против мира в Приднестровье. Не стесняйтесь говорить. Нам никто не имеет права закрыть рот", - поделился Красносельский.

По его словам, Кишенев традиционно использует глобальные проблемы для ущемления Приднестровья. В качестве примера он привел распад СССР, пандемию COVID-19 и конфликт на Украине. До этого РИА Новости сообщало, что Приднестровская Молдавская республика попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады.

Кабмин Молдавии: Кишинев не видит угрозы дестабилизации после обращения ПМР к РФ

Правительство Молдавии не видит угрозы эскалации и дестабилизации на фоне обращения Приднестровья к России с просьбой о защите. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров Даниэл Водэ, сообщает ТАСС.

"Мы хотим очень четко заявить, что сейчас нет опасности эскалации и дестабилизации в приднестровском регионе Республики Молдова. Мы видим, что приднестровский регион разделяет цели сохранения мира и безопасности в Республике Молдова", - заявил Водэ.

По его словам, эта "пропагандистская кампания" не заслуживает внимания зарубежных журналистов.

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Депутат: нужно выработать решения, которые не допустят эскалации в Приднестровье

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.

Как пояснил депутат, это обращение нужно рассматривать совместно с Советом безопасности. Кроме того, по его словам, необходима работа «на переговорном фронте», а также с помощью дипломатических каналов.

«Наша задача — рассмотреть данное обращение, создать рабочую группу для того, чтобы координировать работу со своими коллегами и выработать те решения, которые не допустят эскалации ситуации в Приднестровье. Самое главное — обеспечить защиту граждан России», — заключил собеседник RT.

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Политолог Мезюхо: перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы безопасности

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской республики всех уровней к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.

По словам специалиста, обращение депутатов — это реакция на «антиприднестровскую и русофобскую политику» президента Республики Молдова и одновременно гражданки Румынии Майи Санду.

«Майя Санду, находясь в постоянной коммуникации с неонацистским режимом на Украине, вполне может дать добро Владимиру Зеленскому на осуществление военных провокаций на территории Приднестровского региона. Поэтому действительно сегодня перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы не только социально-гуманитарного характера, но и вопросы в области безопасности», — считает Мезюхо.

По его мнению, можно ожидать созыв Совета безопасности Российской Федерации, где будет обсуждён этот документ.

«Вопрос лишь в процедуре, будет ли заседание Совбеза публичным, или, исходя из вопросов безопасности, оно пройдёт при закрытых дверях. Но, на мой взгляд, такой документ, вероятнее всего, будет обсуждаться членами Совета безопасности Российской Федерации», — заключил собеседник RT.

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