МИД РФ ответил на обращение Приднестровья

До этого Съезд депутатов Приднестровья направил обращение в МИД России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии.

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2»», — заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев .

Приднестровский дипломат добавил, что Тирасполь рассчитывает на то, что Россия при своих действиях будет помнить о том, что из почти полумиллиона населения Приднестровья 200 тыс. жителей имеют российское гражданство.