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Пашинян объяснил, что значит заморозка участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что значит фактическая заморозка участия республики в ОДКБ. По его словам, это отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровне.

Пашинян объяснил, что значит заморозка участия Армении в ОДКБ
© globallookpress.com

Слова Пашиняна приводит РИА Новости.

Армянский премьер-министр в интервью телеканалу France24 утверждал, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ. В Москве после этого отметили, что ясности относительно заявления Армении нет.

Глава армянской парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян выразил мнение, что слова Пашиняна о «замораживании» отношений с ОДКБ являются политической, а не юридической оценкой.

Политика
Никол Пашинян
ОДКБ
Армения