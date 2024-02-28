Пашинян объяснил, что значит заморозка участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что значит фактическая заморозка участия республики в ОДКБ. По его словам, это отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровне.

Слова Пашиняна приводит РИА Новости.

Армянский премьер-министр в интервью телеканалу France24 утверждал, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ. В Москве после этого отметили, что ясности относительно заявления Армении нет.