Патрушев обвинил Запад в сочинении небылиц про "русских варваров"

Запад по проверенному шаблону сочинил небылицы про "русских варваров" для дискредитации народа, а потом сам же в них поверил. На это обратил внимание секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Тактика лжи Западом используется и против России. По вековому шаблону выдумывают сказки о русском варварстве, а затем сами же в них верят", - заметил он.

Патрушев провел аналогию с Латинской Америкой, назвав ее одним из самых многострадальных регионов мира. Он обратил внимание, что испанцы, португальцы, голландцы, англичане видели в этих территориях только источник наживы, закабаляли местное население, стирали с лица земли целые народы и их культурные ценности.

"Вспомните, как католические миссионеры сжигали уникальные рукописи инков и других народов, а взамен сочиняли лживые рассказы о кровожадных и безбожных варварах", - указал секретарь Совбеза РФ.

Он напомнил, что Россия - в отличие от стран Запада - никогда не была колонизатором и "всегда оказывала содействие развитию Латинской Америки". Так, добавил Патрушев, СССР внес огромный вклад в освобождение региона "из-под империалистического гнета США".