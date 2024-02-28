Захарова обвинила Запад в нежелании расследовать теракты на «Северных потоках»

Запад не желает искать заказчиков терактов на газопроводах «Северный поток --1» и «Северный поток — 2». В нежелании расследовать диверсии западные страны обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

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«Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании, полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов», — сказала дипломат.

Ранее полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов. Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют, однако отметили, что «имела место преднамеренная диверсия».