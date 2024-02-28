Депутат Госдумы опубликовал пост о «предателях» и фото с пистолетом в руке
Депутат Госдумы Султан Хамзаев опубликовал в Telegram сообщение об иноагентах. Пост он дополнил фотографией с кремневым пистолетом в руке.
В тексте под заголовком «Когда попали в цель!» депутат сообщил о принятии Госдумой в третьем чтении закона о запрете размещать рекламу на ресурсах лиц, признанных иноагентами.
Хамзаев пояснил, что документ не позволит иноагентам «сидеть на двух стульях», получая доход и от российских граждан и компаний, и от спонсоров из-за рубежа. Он отметил, что закон сразу вызвал бурную реакцию у «всякого рода негодяев и предателей», и связал это с правильностью принимаемых мер.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иноагенты направляют полученные от рекламы в России деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Он отметил, что законодательный запрет на рекламу у иноагентов призван положить конец этой практике.