Депутат Госдумы опубликовал пост о «предателях» и фото с пистолетом в руке

Депутат Госдумы Султан Хамзаев опубликовал в Telegram сообщение об иноагентах. Пост он дополнил фотографией с кремневым пистолетом в руке.

В тексте под заголовком «Когда попали в цель!» депутат сообщил о принятии Госдумой в третьем чтении закона о запрете размещать рекламу на ресурсах лиц, признанных иноагентами.

Соцсети

Хамзаев пояснил, что документ не позволит иноагентам «сидеть на двух стульях», получая доход и от российских граждан и компаний, и от спонсоров из-за рубежа. Он отметил, что закон сразу вызвал бурную реакцию у «всякого рода негодяев и предателей», и связал это с правильностью принимаемых мер.