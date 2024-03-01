Лавров прилетел в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, чтобы посетить Анталийский дипломатический форум, а также поговорить с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. На опубликованном видео Сергей Лавров сходит с трапа самолета.

Лавров прилетел в Турцию по приглашению Хакана Фидана.

Встреча двух министров запланирована на 1-2 марта, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес: торговля, энергетика, безопасность, естественно, банковская сфера, туризм, и так далее», - цитирует ее Интерфакс.

Также на Анталийском форуме Сергей Лавров встретится лично с другими коллегами, в том числе с министрами иностранных дел Азербайджана, Узбекистана и Киргизии.