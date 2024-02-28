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В России запретили рекламу ресурсов иноагентов

Российским гражданам и компаниям полностью запретили размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламировать такие ресурсы. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, передает ТАСС.

Ответственность за нарушение этих требований возлагается на рекламодателя и рекламораспространителя. Авторы инициативы - 395 парламентариев. За принятие меры проголосовало большинство лиц.

Володин назвал способ избавиться от статуса иноагента

Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нормы о запрете распространения рекламы на информационном ресурсе иноагента касаются «любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей». До этого он отмечал, что в прошлом году свыше 200 российских физических лиц и организаций разместили рекламу у иноагентов.

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