Песков увидел в действиях и риторике НАТО повод для принятия мер по безопасности

Кремль считает продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика членов альянса поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. "Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств - членов северо-атлантического альянса - это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков. Накануне бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции пригрозил "нейтрализовать" Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России. По его словам, на такой шаг альянс пойдет, если Россия "осмелится" бросить вызов блоку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти заявления, сказала, что слова о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта РФ и НАТО является элементом информационной войны. Она подчеркнула, что у посла нет полномочий для подобных высказываний.