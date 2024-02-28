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В Кремле отреагировали на сообщения о слежке за Путиным

В Кремле не знакомы с публикацией издания Wired о попытках спецслужб Соединенных Штатов следить за президентом России Владимиром Путиным через телефоны его ближайшего окружения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, спецслужбы РФ делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность главы государства.

Wired пишет, что фирма из США пыталась отслеживать передвижение Путина

Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты. <...> Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что смартфоны с любой операционной системой прозрачны для слежки и наблюдения. По мнению Пескова, все, кто пользуется телефонами, должны отчетливо это понимать и отдавать себе отчет.

Ранее сообщалось, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижения Путина. Отмечалось, что компания разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания телефонов с использованием коммерческих данных. Сотрудники фирмы из США наблюдали за смартфонами сотрудников службы безопасности Путина, его политических советников, водителей и другого персонала.

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