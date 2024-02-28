Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты. <...> Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, — сказал Песков.