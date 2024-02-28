В Кремле назвали риторику стран НАТО поводом для принятия дополнительных мер
Продвижение Североатлантического альянса (НАТО) к границам России, а также враждебная риторика стран объединения становятся поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя угрозы о «нейтрализации» Калининграда от посла Литвы в Швеции и бывшего главы литовского Министерства иностранных дел Линаса Линкявичюса он отметил, что это российский регион, который всегда будет таким.
— Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности, — цитирует Пескова РИА Новости.
Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград. В ответ на это пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что Калининград никому не угрожает, а его жители спокойно «живут и развивают свой регион».
В Европе проходят очередные учения НАТО, которые получили название Steadfast Defender. В них задействовано около 90 тысяч военнослужащих всех видов войск, а также более тысячи единиц наземной военной техники. «Вечерняя Москва» разбиралась, отрабатывает ли Европа войну с Россией и может ли конфликт начаться в Калининградской области.