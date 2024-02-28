Продвижение Североатлантического альянса (НАТО) к границам России, а также враждебная риторика стран объединения становятся поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя угрозы о «нейтрализации» Калининграда от посла Литвы в Швеции и бывшего главы литовского Министерства иностранных дел Линаса Линкявичюса он отметил, что это российский регион, который всегда будет таким.

— Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности, — цитирует Пескова РИА Новости.

Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград. В ответ на это пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что Калининград никому не угрожает, а его жители спокойно «живут и развивают свой регион».