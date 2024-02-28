Таким образом парламентарий отреагировал на данные о том, что на Украине уже служат бойцы спецназа из разных государств, о чем не сообщается официально.

«Сегодняшняя Украина — это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений», — сказал Белик.

Он объяснил, что западные лоббисты воспринимают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) как бесплатную рабочую силу. По мнению депутата, поставки оружия в страну осуществляются не для помощи Киеву, а «ради заботы о себе любимых на тот случай, если придется столкнуться с таким противником, как Россия».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину отправят войска стран Евросоюза. Он также объявил о создании девятой коалиции по поставкам Киеву дальнобойного вооружения для глубоких ударов ракетами и бомбами.