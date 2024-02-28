Аналитики клуба «Валдай» дали прогноз по миропорядку к 2040 году

Молодые аналитики из университетов России, Китая и Индии предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки. Об этом со ссылкой на их доклад «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство», подготовленный в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РБК.

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Исследователи ожидают, что к этому времени существенно изменится роль государства, так как конкуренция за ресурсы и влияние приведет к тому, что «суверенитет станет дефицитным товаром», и вокруг Китая, России и США сформируются техноэкономические блоки.

Развитие мира к 2040 году будут определять три блока факторов, уверены исследователи. Среди силовых факторов они выделили: баланс между ведущими мировыми державами, стремление Бразилии, Индии и Турции стать самостоятельными центрами силы и способность США сохранить влияние.

Среди институциональных - способность элит ведущих держав создавать новые консенсусные организации, а также способность остальных стран сопротивляться давлению. А среди политических - исход украинского и палестино-израильских конфликтов, разрыв экономических связей между США и Китаем и воссоединение Китая с Тайванем.

«Многополярный ландшафт 2040 года будет напоминать песочницу, в которой государство будет предлагаться лишь как один из возможных вариантов, хотя по-прежнему наиболее востребованный. Именно этим можно объяснить снижение роли глобальных институтов, основанных на нормах государствоцентричного миропорядка, в первую очередь ООН», - предполагают авторы исследования.

Они также отметили рост значения технологий и размывание их границ между гражданскими и военными. Также, по оценкам аналитиков, уже происходит фрагментация в рамках отдельных технологических блоков, а на основе идеологических предпочтений формируются отдельные интернет-сообщества.