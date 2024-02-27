Небензя указал на двойные стандарты США

Постпред подчеркнул, что американская интервенция в Сирию под предлогом мнимой борьбы с терроризмом продолжает играть крайне дестабилизирующую роль.

Небензя заметил, что Вашингтон стремится обелить организацию «Хейат Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ как террористическая), внесенную СБ ООН в список террористических.

Вместе с тем, власти США преподносят борьбу ЦАХАЛ с палестинским движением ХАМАС, не признанным ООН террористическим, как борьбу с терроризмом и осуществление Израилем права на самооборону, отметил дипломат.

«Во всей этой ситуации наглядно проявляются вопиющие двойные стандарты Вашингтона», — резюмировал Небензя.