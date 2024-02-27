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МИД: Китай выразил поддержку в связи с выборами президента в России

Заместитель главы МИД Китая Сунь Вэйдун во время консультаций в Москве со своим российским коллегой Андреем Руденко заявил о твёрдой поддержке Пекина перед предстоящими выборами президента России. Об этом говорится в заявлении МИД России.

МИД: Китай выразил поддержку в связи с выборами президента в России
© РИА Новости

«Китайская сторона выразила твёрдую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — сообщило дипведомство.

Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество и внешнеполитическую координацию в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Владимиру Путину успешной кампании по выборам президента России.

Политика
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