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Кремль отреагировал на угрозы нейтрализовать Калининград

Калининград и Калининградская область являются российской территорией. Так на угрозы нейтрализовать субъект РФ ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Калиниград всегда будет оставаться российским регионом.

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Как ранее предположил член Совета Федерации Владимир Джабаров, в случае попытки выполнить объявленную послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом угрозу нейтрализовать Калининград, в этом будут принимать участие «"войска" еврокарликов». По ироничному замечанию Джабарова, такая угроза вызывает неподдельный страх.

В свою очередь, член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков сказал «Ленте.ру», что заявления прибалтов о нейтрализации Калининграда являются фикцией

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