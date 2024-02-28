Калининград и Калининградская область являются российской территорией. Так на угрозы нейтрализовать субъект РФ ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Калиниград всегда будет оставаться российским регионом.

Как ранее предположил член Совета Федерации Владимир Джабаров, в случае попытки выполнить объявленную послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом угрозу нейтрализовать Калининград, в этом будут принимать участие «"войска" еврокарликов». По ироничному замечанию Джабарова, такая угроза вызывает неподдельный страх.