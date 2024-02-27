Геннадий Гудков* внесен в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Гудков* являлся депутатом Госдумы III-VI созывов, но был лишен полномочий в 2012 году за нарушение закона о статусе депутатов. Причиной для отстранения Гудкова* от мандата стала предпринимательская деятельность.

Помимо Гудкова* в реестр также попал украинский батальон «Айдар», арестованный по подозрению в диверсии Сергей Зазуля, а также президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов**, который ранее был задержан в Москве.

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов.

*Признан иностранным агентом в России. Внесен в перечень террористов и экстремистов.