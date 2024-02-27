Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал очередную конференцию, что в понедельник, 26 февраля, прошла в Париже. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД отметил, что на Западе постоянно проходят конференции, посвященные ситуации на Украине. Он добавил, что в последнее время их число увеличилось.

«Их цель — компенсировать резкое падение внимания и резкое сокращение финансовых возможностей содержать режим Зеленского», — пояснил Лавров.

По его мнению, французский президент Эммануэль Макрон чрезмерно увлекается созывом разнообразных саммитов и мероприятий. Вместе с тем, констатировал министр, глава Франции особо не беспокоится тем вопросом, будут ли реализованы на практике принятые на встречах решения.

Дипломат также прокомментировал высказывания французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он заметил, что людям, допускающим такие шаги, необходимо переключиться на более рациональные, более безопасные для Европы мысли.