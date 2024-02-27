Лавров прокомментировал парижские конференции ЕС по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал очередную конференцию, что в понедельник, 26 февраля, прошла в Париже. Об этом пишет ТАСС.
Глава МИД отметил, что на Западе постоянно проходят конференции, посвященные ситуации на Украине. Он добавил, что в последнее время их число увеличилось.
«Их цель — компенсировать резкое падение внимания и резкое сокращение финансовых возможностей содержать режим Зеленского», — пояснил Лавров.
По его мнению, французский президент Эммануэль Макрон чрезмерно увлекается созывом разнообразных саммитов и мероприятий. Вместе с тем, констатировал министр, глава Франции особо не беспокоится тем вопросом, будут ли реализованы на практике принятые на встречах решения.
Дипломат также прокомментировал высказывания французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он заметил, что людям, допускающим такие шаги, необходимо переключиться на более рациональные, более безопасные для Европы мысли.
Лавров резюмировал, что не следует придавать особое значение тем конференциям, которые созываются в Париже.