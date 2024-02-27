В РФ ответили на угрозы из Литвы «нейтрализовать» Калининград

Угрозы со стороны Литвы о якобы "нейтрализации" Калининграда являются фикцией и отражают внутриполитическую борьбу в этой стране. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил член Совета федерации от этого региона Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда.

"Обращу ваше внимание, что эти угрозы являются фикцией и, как мне кажется, какой-то политической борьбой в рамках большого электорального цикла, который будет происходить в Литве в ближайшее время", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что на фоне череды неудач во внутренних делах Литвы, в том числе в сфере экономического развития, Вильнюсу выгодно "поднять рейтинг" страны за счет подобного рода агрессивных заявлений в адрес России.