Ответственность за энергоблокаду Крыма несет бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
По его словам, именно экс-глава государства принимал соответствующее решение. Собеседник агентства подчеркнул, что это «не была спонтанная акция юродивых и майданутых».
Он также указал на причастность США к энергоблокаде полуострова. Константинов выразил уверенность, что американские власти были осведомлены о намерениях Киева, а также инструктировали их в технической части. Однако, вопреки ожиданиям Украины, жители Крыма «не сломались и не поползли к ним на коленях», подытожил он.
Крым был обесточен в ноябре 2015 года в результате подрыва опор ЛЭП Каховская — Островская и Каховская — Джанкой, по которым электроэнергия поставлялась с Украины. За несколько дней до этого таким же образом были разрушены опоры двух других ЛЭП (Мелитополь — Джанкой и Каховская — Титан).