Слуцкий заявил, что НАТО фактически вовлечена в конфликт на Украине через поставки оружия

"Североатлантический альянс уже фактически вовлечен в украинский конфликт через поставки летального оружия, которым убивают сегодня мирных жителей в российских городах. Если же натовский сапог ступит на землю Донбасса, это будет означать переход к прямой военной фазе борьбы НАТО с Россией, а это третья мировая. Надеюсь, что даже оголтелые натовские русофобы отдают себя отчет в возможных последствиях таких решений", - сказал парламентарий.