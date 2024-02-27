В России оценили последствия отправки Францией войск на Украину

Отправка Францией войск на Украину станет огромной исторической ошибкой ее президента Эммануэля Макрона. Последствия в случае принятия французским лидером такого решения оценил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

Политик сравнил заявления Макрона «с риторикой военного преступника, которому нужен конфликт и жертвы».

«Для них это стопроцентное поражение, а для Франции — социально-политическое и экономическое потрясение и развал», — сказал Гемпель .

Он добавил, что России есть, чем ответить любому агрессору, посягнувшему на ее безопасность.

Ранее Макрон заявил о создании девятой коалиции по поставкам Украине дальнобойного вооружения для глубоких ударов ракетами и бомбами. Он также не исключил возможность отправки войск стран Евросоюза в зону боевых действий. Помимо этого, французский лидер выразил мнение, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.