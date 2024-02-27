Богданов: Путин лично держит на контроле вопрос с освобождением заложников ХАМАС

"Когда у нас такие прямые контакты, я разговариваю с ними по телефону довольно регулярно. Иногда мы об этом сообщаем, иногда нет, - сказал он. - Это постоянная наша забота, усилия, решения. Причем это на контроле лично у президента Российской Федерации, он встречался здесь с руководством нашей еврейской общины Берлом Лазаром, с Александром Бородой".