В Госдуме дали совет Макрону

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не лезть в агрессоры и призвал вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России. Об этом пишет РИА Новости.

До этого Макрон объявил, что создает коалицию по поставкам Украине бомб и ракет. Французский лидер напомнил, что ранее было создано восемь коалиций с целью поставок отдельных видов боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии.

«В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж», — отметил Ивлев, прокомментировав заявление Макрона.