Полянский ответил Израилю на сравнение ХАМАС с Россией

Сравнение израильским постпредом Гиладом Эрданом действий России на Украине с деятельностью ХАМАС в Израиле является бредом, написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter (X). Он добавил, что неделей ранее аналогичные обвинения от Эрдана звучали в адрес ООН.

Бред продолжается <...>. Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что «Организация Объединенных Наций — это ХАМАС». Сегодня — что Россия — это ХАМАС, — написал Полянский.

Он добавил, что, следуя этой логике, Россия является ООН. По словам дипломата, Москва вместе с Организацией Объединенных Наций намерена и далее противостоять попыткам израильской стороны представить «убийство мирных жителей» в Газе как борьбу с террористами.

Полянский добавил, что аналогичным образом Украина пыталась обозначить свои действия против Донбасса, которые продолжаются в течение 10 лет. Он отметил, что в итоге Киев получил отпор Международного суда.