Группа стран НАТО намеревается устроить заговор, чтобы легализовать присутствие своих военных на территории Украины. Такое предположение выдвинул депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей и обсуждают варианты реализации этой задумки. Политик считает, что это непременно повлечет за собой угрозы в области безопасности.

«То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет», — сказал Белик.

В то же время он признал, что в этом заявлении для Москвы нет ничего нового, а бойцы НАТО и так воюют на Украине, только делают это в статусе наемников.