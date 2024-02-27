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Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы.

Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы
© РИА Новости

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где он проведет российско-кубинские консультации по безопасности", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Ранее "СП" писала, что министр финансов России сообщил, что в настоящее время Москва обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях.

Напомним, такая возможность — выход на рынок с бондами в китайской валюте — Минфин рассматривает на протяжении последних нескольких лет.

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