Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где он проведет российско-кубинские консультации по безопасности", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Ранее "СП" писала, что министр финансов России сообщил, что в настоящее время Москва обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях.