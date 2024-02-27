Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где он проведет российско-кубинские консультации по безопасности", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Ранее "СП" писала, что министр финансов России сообщил, что в настоящее время Москва обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях.
Напомним, такая возможность — выход на рынок с бондами в китайской валюте — Минфин рассматривает на протяжении последних нескольких лет.