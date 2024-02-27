МИД России раскритиковал заявление Совета НАТО — Украина по СВО

Заявление Совета НАТО — Украина по случаю второй годовщины начала специальной военной операции (СВО) — классический пример антироссийской пропаганды и дезинформации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все представляется в ложном свете. Россия вновь обвиняется во "вторжении", "незаконной аннексии" Крыма, "интервенции" в Донбассе», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года «националистический режим стал разрушать страну: развязал гражданскую войну».