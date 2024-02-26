В России отреагировали на возможную отправку западных военных на Украину

Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о рисках участия западных военных в боях против ВС РФ, рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд западных стран планирует направить военных для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

По мнению Гаврилова, такие действия Запада чреваты переходом конфликта в прямое столкновение НАТО с РФ, а в этом «не заинтересована ни Россия, ни европейские налогоплательщики».

Дипломат заметил, что Москва никогда не обрывала каналы диалога с НАТО — это было сделано альянсом в одностороннем порядке — и открыта к выстраиванию системы европейской безопасности, при которой никто не претендовал бы на военное превосходство.