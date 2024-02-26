Директор МАГАТЭ приедет в Россию

«Мы находимся в контакте с российской стороной по вопросам планирования предстоящего визита генерального директора», — сообщили представители МАГАТЭ, слова которых приводит РИА Новости.

Визит Гросси ожидается в начале марта, как ранее заявил Лихачев. Отмечалось, что это будет значимое событие для обсуждения вопросов атомной энергетики и безопасности на международном уровне.