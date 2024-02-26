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Директор МАГАТЭ приедет в Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готовится к визиту в Россию. Об этом сообщили в самом агентстве, подтвердив информацию, ранее озвученную главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Директор МАГАТЭ приедет в Россию
© Dean Calma / IAEA

«Мы находимся в контакте с российской стороной по вопросам планирования предстоящего визита генерального директора», — сообщили представители МАГАТЭ, слова которых приводит РИА Новости.

Сейчас подготовка к визиту Гросси активно ведется.

Визит Гросси ожидается в начале марта, как ранее заявил Лихачев. Отмечалось, что это будет значимое событие для обсуждения вопросов атомной энергетики и безопасности на международном уровне.

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