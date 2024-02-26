В Госдуме назвали причины создания новых военных округов в России
Создание новых военных округов соответствует стратегическим интересам России, рассказал в интервью порталу Daily Storm член думского комитета по обороне Виктор Соболев.
По его мнению, один военный округ (Западный) не может в настоящее время качественно выполнять все задачи на обширной территории.
Соболев уточнил, что на северных границах сложилась кризисная военно-политическая ситуация: Финляндия вступила в НАТО. Он добавил, что республика участвует в масштабных учениях, готовится к войне.
«Воссоздание Ленинградского военного округа — это необходимое решение для закрытия всего северо-западного стратегического направления», — подчеркнул депутат.
Парламентарий констатировал, что военные округа должны обеспечивать безопасность на каждом направлении, представляющем угрозу России».
Соболев предположил также, что Московский военный округ может выступать в роли резервного, его части можно будет задействовать на других направлениях.
Напомним, что в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.