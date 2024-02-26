В Госдуме отреагировали на смерть Ротшильда

Династии Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов являются заказчиками американской государственности, заявил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он добавил, что после смерти одного из них, ему на смену приходит наследник и политика династии в целом не меняется, пишет «Газета.Ru».

В понедельник британские СМИ сообщили, что финансист Джейкоб Ротшильд, важная фигура в династии, умер в возрасте 87 лет. Он был главой лондонской ветви Ротшильдов c 1990 года.

Старые династии, отметил парламентарий, определяют политику США, основанную на концепции однополярного мира, призванную влиять на все государства планеты.

Свою власть, заметил депутат, активы огромных масштабов, они передают по наследству.

«Соответственно, по наследству передается власть, связанная с этими активами – депутаты, президенты, министры, институты, фонды — все то, что завязано в целом на механизме наследственного финансирования», — пояснил Федоров.

Фактически, констатировал депутат, это своего рода наследственная аристократия американского однополярного мира. Он добавил, что после смерти главы лондонской ветви Ротшильдов его место «автоматически» займет наследник, который продолжит вести дела «в конфликте с Россией».