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Жена депутата Госдумы Колесникова отправилась на СВО вслед за мужем

Муж Елены, депутат Государственной думы Олег Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Он до сих пор остается на фронте, хотя срок первоначального контракта уже закончился.

Жена депутата Госдумы Колесникова отправилась на СВО вслед за мужем
© runews24.ru

О том, что Елена Колесникова подписала контракт на службу добровольцем , рассказал спикер регионального парламента Олег Гербер. По словам спикера, в ходе проверки документов никаких юридических препятствий обнаружено не было. Имеется ли у Елены Колесниковой какая-либо воинская специальность, и будут ли супруги служить вместе – не сообщается.

Политика
Елена Колесникова
Олег Колесников
Госдума