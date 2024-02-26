Жена депутата Госдумы Колесникова отправилась на СВО вслед за мужем

Муж Елены , депутат Государственной думы Олег Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Он до сих пор остается на фронте, хотя срок первоначального контракта уже закончился.

О том, что Елена Колесникова подписала контракт на службу добровольцем , рассказал спикер регионального парламента Олег Гербер. По словам спикера, в ходе проверки документов никаких юридических препятствий обнаружено не было. Имеется ли у Елены Колесниковой какая-либо воинская специальность, и будут ли супруги служить вместе – не сообщается.