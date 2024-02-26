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Захарова: Кэмерон хочет доказать недоказуемое идеей об ошибке Путина на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать президенту РФ Владимиру Путину, что он ошибается в стратегии по Украине, стремлением «доказать недоказуемое». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова Кэмерона о Путине
© Телеграм-канал «МИД России»

«Жаль, он не признался, что НАТОвская задача «стратегического поражения России» провалилась. Что касается стремления «доказать недоказуемое» - это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», - подчеркнула Захарова.

До этого Кэмерон заявил, что Западу необходимо доказать президенту РФ Владимиру Путину, что он ошибается относительно Украины.

Кэмерон: Запад должен доказать Путину, что он ошибается

При этом британский эксперт Хусейн Алиев подчеркивал, что до конца 2024 года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса и территории на юге страны. По словам Алиева, в настоящий момент Украина практически полностью зависит от иностранных поставок оружия и боеприпасов, так как не имеет собственного производства подобной продукции. При этом Россия, напротив, быстро и эффективно «адаптировалась к институциональным условиям» и расширила собственное военное производство.

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