Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать президенту РФ Владимиру Путину , что он ошибается в стратегии по Украине , стремлением «доказать недоказуемое». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

При этом британский эксперт Хусейн Алиев подчеркивал, что до конца 2024 года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса и территории на юге страны. По словам Алиева, в настоящий момент Украина практически полностью зависит от иностранных поставок оружия и боеприпасов, так как не имеет собственного производства подобной продукции. При этом Россия, напротив, быстро и эффективно «адаптировалась к институциональным условиям» и расширила собственное военное производство.