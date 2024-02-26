В России отреагировали на резкое заявление МИД Великобритании в адрес Путина

«Думаю, что реагировать на заявление Кэмерона, бывшего премьер-министра, а ныне министра иностранных дел Великобритании, не нужно, потому что он этого недостоин. Человек, который немало сам напакостил в современном мире, когда возглавлял правительство Великобритании, теперь начинает нас поучать»



«Я думаю, что все эти поучения от различных западных лидеров начались после того, как полностью провалилось контрнаступление на Украине против российских частей и произошел разгром в Авдеевке. Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», — сказал сенатор.