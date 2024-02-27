В Госдуме прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»

Дания отказалась от расследования диверсий на газопроводах «Северные потоки», потому что была не заинтересована в правдивых результатах, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Чепу.

По его словам, нет установки на проведение честного расследования, к которому Россию не допускают.

По словам депутата, отказ Дании объясняется ее нежеланием в ущерб своим интересам расследовать теракт. Парламентарий указал, что при наличии соответствующей политической воли возможно и восстановление работы газопроводов.