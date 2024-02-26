В Кремле высказались о новых санкциях против России

"Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред [и так наносится], вы знаете, эффект бумеранга работает. Европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были введены в отношении нас, тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний", - сказал Песков.