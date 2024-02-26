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Депутат Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают эти данные, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о потерях ВСУ за два года
© РИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. При этом он не смог назвать число раненых и пропавших без вести.

По словам Шеремета, несчастна та страна, руководитель которой боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки.

"Зеленский - безответственный руководитель, трус и предатель", - цитирует РИА Новости депутата.

Он отметил, что реальные потери ВСУ способны повергнуть украинцев в шок. Именно поэтому украинские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери.

Зеленский утверждает, что потери ВСУ составили 31 тыс. человек

Своими "виртуальными заявлениями" о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух ВСУ, измотанных и деморализованных после "мясных штурмов", заключил Шеремет.

Между тем, по данным Минобороны РФ, только в рамках летнего контрнаступления 2023 года ВСУ потеряли 159 тысяч человек.

Общие же потери украинской армии с февраля 2022-го года превышают 383 тысячи солдат. Кроме того, были уничтожены 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, более 2,3 тысячи бронемашин различного класса.

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