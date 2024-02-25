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Захарова: Запад несёт ответственность за уничтожение украинского зерна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что именно Запад несёт ответственность за уничтожение украинского зерна.

Захарова: Запад несет ответственность за уничтожение украинского зерна
© ТАСС

Она призвала США перестать рассуждать о продовольственной безопасности и голословно обвинять Россию в её нарушении.

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«Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасности всеми способами», — написала Захарова в Telegram.

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 т украинского зерна.

Политика
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Мария Захарова
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