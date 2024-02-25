Захарова: Запад несет ответственность за уничтожение украинского зерна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что именно Запад несёт ответственность за уничтожение украинского зерна.

Она призвала США перестать рассуждать о продовольственной безопасности и голословно обвинять Россию в её нарушении.

«Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасности всеми способами», — написала Захарова в Telegram.