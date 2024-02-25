Захарова: Зеленский врет о потерях ВСУ и это понимает каждый на Украине

По словам официального представителя МИДа, украинский президент уже перестал считать своих граждан за людей.

Население страны превратилось для него в единицы, с помощью которых можно получить ещё больше западных денег, заявила Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Сегодня Зеленский впервые раскрыл потери украинской армии в противостоянии с Россией.

«Это 31 тысяча человек», — сообщил он на пресс-конференции в Киеве.

Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя».