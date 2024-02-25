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Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже на саммите Нормандской четверки в 2019 году. Слова украинского лидера приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным
© Газета.Ru

Зеленский рассказал, что с российским президентом у него была «долгая беседа», на которой шли «торги» по вопросу Минских соглашений. По его словам, он говорил, что украинская сторона не может выполнить предложенные условия, а также заявлял о сложностях с разведением войск. Украинский президент добавил, что Путин «требовал прекращения огня».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую на тот момент пост канцлера Германии Ангелу Меркель.

В апреле бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.

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