Джабаров назвал «циничным враньем» слова Зеленского о западном оружии

Обещания Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать поставленное Западом оружие для ударов по российской территории, являются «циничным враньем», заявил в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.

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Ранее Зеленский пообещал, что Украина никогда и ни при каких обстоятельствах не будет применять полученные от Запада вооружения на каких-либо территориях, «кроме украинской».

«Циничное вранье Зеленского. Собственно такому вранью его научили западные покровители. Ни одному обещанию Запада и Зеленского верить нельзя. Врут как дышат», — отметил Джабаров.

Сенатор напомнил, что в конце декабря 2023 года ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, свыше ста пострадали.