Володин взял шефство над объектами культурного наследия в Смоленской области
Порядка двадцати исторических зданий в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области будет восстановлено при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщает пресс-служба палаты.
В Высоком сохранился историко-архитектурный ансамбль из 17 зданий, созданный знаменитым архитектором Николаем Бенуа в 19 веке и занимающий важное место в творчестве зодчего.
"При поддержке Вячеслава Володина была разработана проектно-сметная документация, и в настоящее время идет реставрация шести объектов из 17", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.
В ходе поездки в регион председатель ГД обсудил с местными властями начало работ еще на двух объектах культурного наследия, возраст которых превышает 160 лет.
Планируется, что после завершения работ здания будут перепрофилированы под объекты социальной инфраструктуры, включая музей, колледж, а также подворье местной епархии.
"Надо постараться полностью восстановить все объекты. Но самое главное - их наполнить жизнью. В храм чтобы люди ходили, в музей. А в колледже, в школе ребятишки будут учиться. Тогда история будет не только жить, она будет постоянно подтверждаться и наполняться новыми смыслами. А сейчас получается, что бросили, разрушили, не смогли сохранить. Это неправильно. Нам надо исправлять эту ошибку", - заявил председатель Госдумы.
Отметим, что аналогичный проект по сохранению объектов культурного наследия реализуется Вячеславом Володиным и в своем избирательном округе - Саратовской области. Программа включает в себя восстановление 23 исторических зданий.