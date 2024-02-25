Володин взял шефство над объектами культурного наследия в Смоленской области

"Надо постараться полностью восстановить все объекты. Но самое главное - их наполнить жизнью. В храм чтобы люди ходили, в музей. А в колледже, в школе ребятишки будут учиться. Тогда история будет не только жить, она будет постоянно подтверждаться и наполняться новыми смыслами. А сейчас получается, что бросили, разрушили, не смогли сохранить. Это неправильно. Нам надо исправлять эту ошибку", - заявил председатель Госдумы.